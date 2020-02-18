Лукашенко поздравил Президента Молдовы с днем рождения

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Молдовы Игоря Додона с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси Вас знают как успешного политика и дальновидного государственного деятеля", - отметил глава государства и обратил внимание на значительный вклад молдавского лидера в развитие страны, укрепление ее позиций на международной арене, углубление многопланового взаимодействия с Беларусью.

Президент подтвердил готовность к продолжению доверительного диалога и совместной работы по расширению традиционно дружественных связей между народами двух стран.

Александр Лукашенко пожелал Игорю Додону доброго здоровья, неиссякаемой энергии и реализации всех начинаний.-0-