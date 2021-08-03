Лукашенко поздравил Президента Намибии с 80-летием

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 3 августа 2021
Минск Малооблачно +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:11 В Турции перевернулся автобус с российскими туристами - есть погибшие В мире
07:07 Норвежец Вархольм победил на Играх в Токио в беге на 400 м с барьерами Спорт
07:06 Венгр Копас выиграл золото Игр в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 м Спорт
07:05 Новозеландская гребчиха Каррингтон стала первой в коротком спринте на Играх в Токио Спорт
07:02 Кубинцы Торрес-Мадригал и Хорхе-Энрикес победили на Олимпиаде в гонках каноэ-двоек на 1000 м Спорт
07:01 Народному артисту России, актеру и режиссеру Николаю Бурляеву исполняется 75 лет В мире
07:00 Картина дня: Лукашенко о задачах МЧС, более 3,3 млн тонн зерна нового урожая и День десантников Общество
07:00 Лукашенко: в Беларуси знают и любят Бурляева как успешного актера, сценариста, режиссера и общественного деятеля Президент
07:00 Лукашенко поздравил Президента Намибии с 80-летием Президент
00:43 В Пекине открылась Глобальная конференция по цифровой экономике Технологии
00:01 Участники Олимпийских игр разыграют сегодня 22 комплекта наград Спорт
02.08.21
02.08.21 23:42 Шесть человек пострадали на курорте в Швейцарии из-за утечки химического вещества В мире
02.08.21 23:09 В центре Лондона установили искусственный парковый холм высотой 25 м В мире
02.08.21 22:26 В Турции перевернулся автобус с российскими туристами - есть погибшие В мире
02.08.21 21:43 Извержения вулканов на острове Санторини связаны с изменениями уровня моря - ученые В мире
02.08.21 21:20 Двое взрослых и ребенок стали жертвами урагана в Тверской области В мире
02.08.21 21:02 Полиция Цюриха задержала более 80 экоактивистов, устроивших акцию протеста у банков В мире
02.08.21 20:48 Евросоюз полностью вакцинировал 60% взрослого населения В мире
02.08.21 20:45 ФОТОФАКТ: Освящение места закладки первого старообрядческого храма общины единоверцев в Минске Регионы
02.08.21 20:35 В ФРГ предложат вакцинироваться от коронавируса гражданам в возрасте от 12 до 17 лет В мире
02.08.21 20:15 Цикл мастер-классов стартует в БГУ 10 августа Общество
02.08.21 20:02 Российские ученые разработали систему, предсказывающую обрушение зданий В мире
02.08.21 19:45 Профсоюз медиков поможет РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в приобретении кондиционеров Общество
02.08.21 19:34 Автоматические космические аппараты Solar Orbiter и BepiColombo пролетят над Венерой 9 и 10 августа Технологии
02.08.21 19:20 "Шахтер" победил "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
02.08.21 19:10 Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства - Лукьянов Регионы
02.08.21 19:00 Губернатор Нью-Йорка призвал пускать в бары и рестораны только вакцинированных В мире
02.08.21 18:39 Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске Регионы
02.08.21 18:36 В Академии МВД начался учебный сбор с новобранцами Общество
02.08.21 18:32 Делегация Генштаба ВС Казахстана посетила 38-ю Брестскую десантно-штурмовую бригаду Общество
Все новости
Все новости
Президент
03 августа 2021, 07:00

Лукашенко поздравил Президента Намибии с 80-летием

Хаге Гейнгоб. Фото sanantonioreport.org
Хаге Гейнгоб. Фото sanantonioreport.org

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Намибия Хаге Гейнгоба с 80-летием. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш богатый опыт государственного деятеля и плодотворная работа на должности руководителя Республики Намибия значительно содействуют прогрессу Земли Храбрых, как вы называете свою страну", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении двусторонних связей и готова к тесному взаимодействию в развитии промышленности, сельского хозяйства и энергетического сектора Намибии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Африка Лукашенко поздравления юбилей
Новости рубрики Президент
Николай Бурляев. Фото из архива Лукашенко: в Беларуси знают и любят Бурляева как успешного актера, сценариста, режиссера и общественного деятеля
Во время встречи "Главная задача - сохранить людей" - Лукашенко принял с докладом главу МЧС
Фото из архива Лукашенко поздравил военнослужащих сил специальных операций с Днем десантников
Максим Недосеков Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали в Токио
Фото из архива Лукашенко рассчитывает на позитивную динамику политического диалога со Швейцарией
Фото из архива Лукашенко: белорусские железнодорожники укрепляют благополучие страны и ее международный имидж
Главное
Во время встречи "Главная задача - сохранить людей" - Лукашенко принял с докладом главу МЧС
В Беларуси намолочено более 3,3 млн т зерна нового урожая
Белорус Максим Недосеков завоевал олимпийскую бронзу в прыжках в высоту
Горячая пора в Minsk World! Успейте купить квартиру по старым ценам с двойной выгодой!
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко о задачах МЧС, более 3,3 млн тонн зерна нового урожая и День десантников
Пархамович: получать деньги из фондов развития стройотрасли смогут организации всех форм собственности
Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин
Хренин: силы спецопераций - элита и гордость Вооруженных Сил Беларуси
Литвинчук и Худенко вышли в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок-двоек на дистанции 500 м
Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать
За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19, выписаны 592
Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
За полугодие на телефонные линии МЧС поступило 630 тыс. сообщений о помощи
Члены Совета Республики проведут 6 августа единый день приема граждан
Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска
Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси в I полугодии возросли почти в 19,5 раза
Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ его деятельности
Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.