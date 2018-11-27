Лукашенко поздравил президента НАН Украины Бориса Патона с 100-летием

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона с 100-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вы уникальный человек. Встречаете свой вековой юбилей, возглавляя Национальную академию наук Украины", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что вся жизнь президента Национальной академии наук Украины неразрывно связана с историей развития советской и украинской науки: "Путь ученого с мировым именем, академика, общественного деятеля - это яркий пример неустанного созидательного труда, преданности и служения своему делу".
"Убежден, что Ваши международный авторитет, богатейший опыт, жизненная мудрость и знания будут и дальше содействовать успешному научно-техническому сотрудничеству ученых наших стран", - подчеркнул Президент Беларуси.
Александр Лукашенко пожелал Борису Патону доброго здоровья, бодрости, неиссякаемого вдохновения, мира и благополучия.-0-
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