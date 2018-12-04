Лукашенко поздравил президента НОК Украины Сергея Бубку с 55-летием

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил поздравление с 55-летием президенту Национального олимпийского комитета Украины, члену Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета Сергею Бубке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси Сергей Бубка широко известен как легендарный чемпион и авторитетный руководитель, спортивные достижения и трудовая деятельность которого стали примером для миллионов молодых атлетов.

"И сегодня Вы отдаете много сил и энергии популяризации здорового образа жизни, утверждению олимпийских ценностей и укреплению дружбы между народами", - подчеркнул глава государства.-0-