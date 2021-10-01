Лукашенко поздравил Президента Республики Кипр с Днем независимости

1 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства уверен, что в условиях сегодняшней реальности поддержание прагматичных отношений на принципах взаимного уважения и партнерства особенно отвечает интересам белорусского и кипрского народов.

"Пользуюсь этим поводом, чтобы высказать уверенность в дальнейшем развитии взаимодействия с Кипром по широкому спектру направлений, который включает торговые связи и инвестиционные проекты, гуманитарные и региональные контакты, туризм, а также сотрудничество на международных площадках", - отметил Александр Лукашенко.-0-