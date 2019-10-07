7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что углубление интеграции в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.-0-