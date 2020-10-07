7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы белорусского государства.

"Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан. Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит Владимира Путина как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства, которые в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее.

"Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться", - подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси пожелал Президенту России крепкого здоровья, свершения всех планов, а также новых достижений на высшем государственном посту.-0-