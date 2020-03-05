Лукашенко поздравил Президента Сербии Вучича с 50-летием

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с 50-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Высоко оцениваю вашу деятельность на ответственном государственном посту и поддержку дружественных белорусско-сербских отношений. Очень благодарен вам за сохранение атмосферы доверия и уважения между нашими народами", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что с удовольствием вспоминает встречи с Александром Вучичем, во время которых стороны имели возможность обсудить широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.

"Уверен, что с вашей помощью получат дальнейшее развитие проекты в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Минске и Белграде в прошлом году", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил надежду на продолжение содержательных дружеских контактов и пригласил сербского лидера посетить Беларусь в любое удобное для него время.-0-