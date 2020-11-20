Лукашенко поздравил Президента Шри-Ланки с 20-летием дипотношений между странами

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабаю Раджапаксу по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за это время Шри-Ланка смогла построить безопасное государство, ориентированное на неуклонное повышение качества жизни его граждан.

"На протяжении всего периода существования дипломатических отношений наши контакты основывались на принципах доверия и уважения, стремления к выгодному для обеих сторон сотрудничеству. Рассчитываю, что мы сможем сохранить и укрепить партнерские связи по различным направлениям взаимодействия", - говорится в поздравлении.-0-