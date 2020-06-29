29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Богатый опыт государственного деятеля и талант руководителя принесли вам заслуженный авторитет и уважение в Туркменистане и далеко за его пределами, - говорится в поздравлении. - Убежден, что активизация двустороннего диалога отвечает интересам наших государств и будет способствовать дальнейшему углублению многопланового взаимодействия на основе прочных традиций дружбы и доверия между белорусским и туркменским народами".
Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности.-0-