Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с Международным днем нейтралитета

Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Международного дня нейтралитета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Статус постоянно нейтрального государства и миролюбивый внешнеполитический курс создают стабильную основу для развития партнерства, улучшения благосостояния граждан страны", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что под руководством Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан ждут новые масштабные свершения, а белорусско-туркменские дружественные отношения и конструктивное сотрудничество будут и далее неуклонно укрепляться.-0-