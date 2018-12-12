Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с Международным днем нейтралитета

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Международного дня нейтралитета. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Статус постоянно нейтрального государства и миролюбивый внешнеполитический курс создают стабильную основу для развития партнерства, улучшения благосостояния граждан страны", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что под руководством Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан ждут новые масштабные свершения, а белорусско-туркменские дружественные отношения и конструктивное сотрудничество будут и далее неуклонно укрепляться.-0-
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