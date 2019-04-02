Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего Государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Договор о создании Союзного государства объединяет самых близких партнеров и добрых соседей на постсоветском пространстве. Именно в этом кроется жизненная сила и огромный потенциал белорусско-российской интеграции", - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси подчеркнул, что международная обстановка и требования времени ставят перед двумя странами стратегическую задачу по дальнейшему укреплению Союзного государства с учетом национальных приоритетов и принципов равноправия. "Глубоко убежден, что доверие и взаимопонимание будут и впредь оставаться определяющими характеристиками союзного строительства, а также позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам наших народов", - отметил Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения председателю Совета Министров Союзного государства, председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Геннадию Зюганову.-0-