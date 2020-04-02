Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению белорусско-российского сотрудничества более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития наших стран", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа. "Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества - серьезный задел для достойного будущего народов Беларуси и России", - подчеркнул он.
Президент выразил убеждение, что двум странам и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия.
Александр Лукашенко также направил поздравления с Днем единения председателю Совета Министров Союзного государства, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателю Государственной Думы Федерального собрания России Вячеславу Володину, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.-0-