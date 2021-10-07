Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что пристальное внимание, которое Владимир Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и впредь способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства, укреплению проверенной временем братской дружбы между двумя народами.

Глава государства пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.-0-