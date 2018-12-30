Лукашенко поздравил Путина с Новым годом

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату - двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.

"Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Владимир Путин в новогоднем поздравлении белорусскому лидеру констатировал, что, опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях. "Убежден, что дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам наших братских народов", - говорится в поздравлении Президента России.-0-