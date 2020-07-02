Лукашенко поздравил Путина в связи с одобрением поправок в Конституцию РФ

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами вашей деятельности на посту главы государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды. "Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период", - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем Беларусь и Россия будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.-0-

Поправки к Конституции РФ поддержали 77,93% россиян после обработки 99,9% протоколов Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к Конституции выступили 21,26% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.