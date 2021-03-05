Лукашенко поздравил работников "Белавиа": вы приумножили лучшие традиции гражданской авиации

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Авиакомпания "Белавиа" с 25-летием со дня его образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы сохранили и приумножили лучшие традиции белорусской гражданской авиации и сегодня являетесь настоящим брендом страны. Самолеты с эмблемой "Белавиа" хорошо знают в десятках аэропортов мира, география полетов постоянно расширяется, несколько миллионов пассажиров ежегодно выбирают белорусского перевозчика", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем модернизация воздушного флота, внедрение новых информационных технологий и постоянное повышение качества обслуживания будут способствовать росту "Белавиа" в качестве одной из самых прогрессивных и востребованных авиакомпаний Европы.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам "Белавиа" крепкого здоровья, благополучия, удачи в реализации намеченных планов и новых трудовых успехов.-0-