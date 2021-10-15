15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря вашему высокому профессионализму, плодотворному сотрудничеству с научными организациями и поддержке государства белорусские промышленные фармацевтика и микробиология за последние годы сделали заметный шаг вперед, - отметил глава государства. - Постоянно растут объемы производства отечественных лекарств и профилактических средств, отвечающих мировым стандартам качества. Успешно решаются важные задачи по разработке собственных уникальных технологий и увеличению экспорта продукции".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что развитая техническая база и интеллектуальный потенциал трудовых коллективов позволят отрасли уже в ближайшей перспективе стать одним из ведущих секторов экономики страны.

Президент поблагодарил за добросовестный труд и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений и свершений на благо белорусского народа.-0-