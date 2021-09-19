Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Наша страна славится своим природным разнообразием: полноводными реками и озерами, уникальными болотами, реликтовыми заповедными уголками, а также лесами, занимающими около 40 процентов ее территории. Сохранение и приумножение всех этих богатств - одна из ключевых задач, которые стоят сегодня перед государством", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что рациональное использование и планомерное возобновление ресурсов, создание современных деревообрабатывающих мощностей вывело лесной комплекс в драйверы роста экономики Беларуси. В этой важной отрасли сегодня задействованы более 70 тыс. человек - преданных своему делу профессионалов.

"Благодаря вашему ежедневному кропотливому труду, внедрению передовых технологий, селекционной работе питомников и специализированных тепличных комплексов Беларусь и в дальнейшем будет прекрасной, процветающей страной с богатейшей природой", - выразил убежденность Президент.-0-