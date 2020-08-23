Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов госстатистики с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования ведомства

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования ведомства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Целый век четкой и слаженной работы по сбору объективных и достоверных данных обо всех сферах жизни позволил вашему ведомству состояться как надежному и авторитетному институту государственного управления", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что достижения белорусских специалистов высоко ценит мировое сообщество, и подтверждением тому служат членство в руководящих органах международных и интеграционных структур, полноправное участие в региональных проектах и инициативах.

"Убежден, ваша преданность делу и неизменное качество данных будут и впредь содействовать реализации самых амбициозных, актуальных задач на благо нашей Беларуси и ее народа", - отметил глава государства.

Президент пожелал работникам и ветеранам органов государственной статистики профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.-0-