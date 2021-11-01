Лукашенко поздравил работников крупнейшего в Европе переработчика доломитового сырья с 90-летием предприятия

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Доломит" с 90-летием со дня образования открытого акционерного общества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Сегодня это одно из самых современных и востребованных производств продукции для строительного, металлургического, химического и сельскохозяйственного комплексов Беларуси", - констатировал глава государства.
Белорусский лидер отметил, что долгая и славная история предприятия началась в поселке Руба на Витебщине в 1931 году с пуском первой шахтной печи. Коллектив трудился с огромным энтузиазмом. Всего за десятилетие предприятие смогло увеличить производственные мощности в десятки раз.
"Несмотря на то, что после Великой Отечественной войны поколению победителей многое пришлось начинать заново, специалисты завода не растеряли своей высокой квалификации, довольно быстро превратив родное предприятие в крупнейшее в Европе по переработке доломитового сырья", - напомнил глава государства.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что и нынешний коллектив, сохраняя лучшие традиции, продолжит внедрять самые передовые технологии, совершенствовать производственные процессы, расширять и поддерживать социальную инфраструктуру родного поселка.
Президент пожелал работникам и ветеранам ОАО "Доломит" здоровья, счастья, благополучия. "Пусть вашим созидательным начинаниям всегда сопутствует успех", - добавил белорусский лидер.-0-