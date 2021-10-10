Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников культуры Республики Беларусь с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря вам, преданным искусству и родной земле людям, мы сохраняем культурное наследие Беларуси - наибольшее богатство народа, развиваем вековые традиции, бережно относимся к памятникам исторических эпох, защищаем свои духовные ценности", - отметил Президент.

"Убежден, что ваши таланты, одаренность и стремление к гармонии всегда будут служить благородной миссии укрепления народного единства, воспитания чувства гордости за великих соотечественников прошлого и современности, формирования национального достоинства как основы развития будущих поколений", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал на этом пути неисчерпаемого вдохновения, эмоционального подъема и творческих успехов.-0-