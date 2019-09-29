29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником - Днем машиностроителя. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Машиностроение - перспективная и динамично развивающаяся отрасль белорусской экономики, наше национальное достояние, сохранив и приумножив которое, мы создали узнаваемый облик современного независимого государства", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что флагманы международных рынков - карьерные самосвалы БЕЛАЗ, надежные тракторы МТЗ, рассекающие пески Дакара грузовики МАЗ, мощные тягачи "Волат", высокопроизводительные военные и сельхозмашины, отечественные легковые автомобили, городской транспорт и электробусы. "Все это - настоящие бренды Беларуси, прославившие страну далеко за ее пределами", - подчеркнул Президент.
"Ветераны конструкторских бюро и производств, уникальные коллективы высококлассных специалистов - самое ценное, что есть в отрасли. Благодарю вас за преданность делу, стремление к совершенствованию, нацеленность на лидерские позиции и глобальный результат", - отметил глава государства.
Он пожелал работникам машиностроительного комплекса личного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, креативных идей и воплощения инновационных решений.-0-