Лукашенко поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил работникам машиностроительного комплекса поздравление с профессиональным праздником - Днем машиностроителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В основе современных достижений машиностроительного комплекса лежит труд высококвалифицированных специалистов, которые ежегодно создают десятки тысяч наименований техники и оборудования: от микросхем до самых больших в мире карьерных самосвалов. Везде высоко ценятся их качество и надежность. География экспорта отечественной продукции - это более 100 стран", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня перед отраслью стоят стратегически важные задачи. В условиях глобального экономического спада необходимо не только удержать позиции на мировом рынке, но и занять новые ниши. "Убежден, что поставленные цели достижимы при условии ответственного и самоотверженного труда на любом участке, на каждом предприятии машиностроения. Повышая конкурентоспособность нашей продукции на внутреннем и внешних рынках, мы придадим стимул для движения вперед всей экономики страны", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал машиностроителям здоровья, благополучия и успешной работы на благо народа и родной Беларуси.-0-