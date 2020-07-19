19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником - Днем металлурга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня белорусская металлургия - основа для всей нашей промышленности. Именно на ее результатах базируются отечественное автомобиле- и машиностроение", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что работники отрасли вкладывают свои силы, опыт и творческий потенциал в тяжелый производственный процесс, делают все, чтобы экономика Беларуси укреплялась, а сама страна с каждым годом становилась лучше и богаче, слаженной многотысячной командой обеспечивают расширение ассортимента выпускаемой металлопродукции, чутко реагируют на ситуацию в мировой экономике.

"Как результат, сегодня ваша продукция востребована в десятках стран мира", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал работникам металлургической отрасли и их семьям успехов и новых достижений, крепкого, как сталь, здоровья, тепла и уюта в доме.-0-