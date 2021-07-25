Лукашенко поздравил работников Могилевского областного онкодиспансера с 75-летием учреждения

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников Могилевского областного онкологического диспансера с 75-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службепресс-службе главы государства.

"За эти годы пройден огромный путь. Усилиями нескольких поколений специалистов удалось выстроить современную и эффективную систему оказания онкологической помощи населению. Опыт и знания, накопленные в стенах диспансера, бесценны", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря признанным в мире авторским методикам и самоотверженному труду всего коллектива диспансера спасены тысячи человеческих жизней. "Сегодня ваше лечебное учреждение - это хорошо оснащенная, высокотехнологичная клиника, соответствующая мировым стандартам. Важно также, что рядом с именитыми врачами растет талантливая, целеустремленная молодежь", - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил убеждение, что, сохраняя и приумножая славные традиции белорусского здравоохранения, работники Могилевского областного онкологического диспансера добьются еще больших успехов в деле сбережения здоровья нации.-0-