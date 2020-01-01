Лукашенко поздравил работников РНПЦ детской хирургии с 50-летием учреждения

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников Республиканского научно-практического центра детской хирургии с 50-летием со дня основания этого учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что сегодня это одно из ведущих учреждений белорусского здравоохранения, где проводятся фундаментальные исследования, выполняются высокотехнологичные, порой уникальные, операции.

"Вы посвятили себя самому сложному, ответственному и тонкому врачебному искусству. Следуя благородной, истинно подвижнической миссии, ваши квалифицированные специалисты спасают жизни и здоровье детей, помогают семьям обрести счастливое будущее", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что, опираясь на лучшие традиции отечественной хирургии, сотрудники центра смогут и в дальнейшем максимально реализовать свой потенциал и вносить весомый вклад в развитие медицинской науки и практики.-0-