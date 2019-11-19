Лукашенко поздравил Раджапаксу с избранием на пост Президента Шри-Ланки

Фото Shutterstock
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Готабаю Раджапаксу с избранием на пост Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что под вашим руководством страна продолжит уверенное движение по пути успешного социально-экономического развития, - говорится в поздравлении. - Надеюсь на установление с вами конструктивных и плодотворных контактов для дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений между нашими государствами".-0-