Лукашенко поздравил Рафаэля Мариано Гросси с назначением на должность гендиректора МАГАТЭ

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Рафаэля Мариано Гросси с назначением на должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что ваши профессиональные качества, богатый жизненный опыт и самоотверженность будут способствовать укреплению авторитета агентства, успешному выполнению его почетной миссии по обеспечению нераспространения ядерного оружия и мирного использования энергии атома, - говорится в поздравлении. - Беларусь последовательно поддерживает деятельность агентства и рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество для устойчивого развития".

Александр Лукашенко пожелал Рафаэлю Мариано Гросси крепкого здоровья и осуществления всех планов.-0-