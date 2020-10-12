Лукашенко поздравил Рахмона с победой на выборах Президента Таджикистана

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с победой на выборах Президента Таджикистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше переизбрание стало свидетельством высокого доверия со стороны жителей страны и эффективности политики, проводимой под вашим умелым руководством. Таджикистан уверенно движется по пути развития, демонстрируя прогресс во всех ключевых сферах", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем плодотворном всестороннем сотрудничестве во имя укрепления братских отношений народов Беларуси и Таджикистана. "Взаимодействие между Минском и Душанбе динамично развивается в формате стратегического партнерства. Реализуются перспективные проекты в гуманитарной и торговой областях", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону крепкого здоровья, благополучия, больших успехов на ответственном посту. "Убежден, что ваши авторитет, бесценный жизненный и политический опыт, преданное служение Отечеству позволят успешно реализовать все задуманное на благо процветания дружественного таджикского народа", - подчеркнул белорусский лидер.-0-