Лукашенко поздравил редакцию "Спортивной панорамы" с 70-летием издания

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Спортивная панорама" с 70-летием со дня выхода первого номера этого старейшего спортивного издания страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Являясь достойной преемницей "Физкультурника Белоруссии", "Спортивная панорама" держит высокую профессиональную планку и остается верной принципам честной, объективной, вдумчивой журналистики", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что издание широко освещает крупнейшие международные соревнования, спортивно-массовые и общественно-политические события. При этом авторы уделяют большое внимание популяризации детско-юношеского спорта и здорового образа жизни.

"Герои "Спортивной панорамы" - люди, выступающие под белорусским флагом, которые своими победами, медалями, безграничным патриотизмом прославляют нашу страну и являются достойным примером для молодежи. Убежден, ваши профессионализм и твердая гражданская позиция позволят и дальше выпускать качественную, интересную, полезную для читателя газету", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-