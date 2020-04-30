Лукашенко поздравил с днем рождения Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваши авторитет и политический опыт, глубокое знание аспектов гуманитарного развития, ответственный подход и профессиональное отношение к разрешению самых острых и чувствительных вопросов международной повестки дня способствуют укреплению Организации Объединенных Наций", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил благодарность Антониу Гутерришу за неустанные усилия по поиску решений и созданию условий для объединения наций ради безопасного будущего. Президент подтвердил, что Беларусь является активным участником ООН и будет и в дальнейшем последовательно поддерживать предложенный руководством организации курс на обеспечение большей открытости и прозрачности в ее деятельности, расширение многосторонних связей и консолидацию мирового сообщества в целях устойчивого развития и преодоления современных вызовов.-0-