Лукашенко поздравил с днем рождения Католикоса всех армян Гарегина Второго

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Верховного Патриарха Католикоса всех армян Гарегина Второго. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что на протяжении многих столетий Армянская апостольская церковь играла важную роль в формировании христианских ценностей всего мира, и они стали ключевыми составляющими национальной идентичности армянского народа, помогли ему сохранить свои древнейшие традиции и богатейшую культуру.

"Многолетнее архипастырское служение снискало вам заслуженный авторитет в Армении и за ее пределами. Искренняя дружба между нашими народами, основанная на духовной близости, всегда была и будет фундаментом полноценного диалога между Минском и Ереваном", - говорится в поздравлении.-0-