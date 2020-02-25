25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения народную артистку Беларуси Ольгу Денисову (Ольгу Клебанович). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Более половины столетия Вы самоотверженно служите сцене Национального академического драматического театра имени М.Горького. За это время Вами сыграно много ролей в театре и кино, создана целая галерея незабываемых художественных образов, которые обогатили национальную сокровищницу отечественной культуры. Каждая Ваша работа отличается высоким профессионализмом, привлекает глубиной, выразительностью и душевной открытостью, оставляет незабываемые впечатления в сердцах многочисленных поклонников", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Ольга Денисова и в дальнейшем будет работать так же плодотворно и вдохновенно. Он пожелал народной артистке крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья и благополучия.-0-

Народной артистке Беларуси Ольге Денисовой исполняется 75 лет Своей самобытной актерской индивидуальностью, беззаветным служением театру Ольга Михайловна Клебанович внесла значительный вклад в развитие белорусского театрального искусства, войдя в когорту блистательных мастеров сцены Беларуси.