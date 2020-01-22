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Президент
22 января 2020, 07:13

Лукашенко поздравил с юбилеем актрису Валентину Талызину

Валентина Талызина. Фото ТАСС
Валентина Талызина. Фото ТАСС

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Валентину Талызину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Яркий талант и исключительная индивидуальность позволили вам создать удивительные художественные образы, полюбившиеся миллионам зрителей. Каждая ваша роль - это сочетание невероятной энергии, женственности и богатого внутреннего мира", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что многочисленные поклонники Валентины Талызиной в Беларуси ценят ее безупречное актерское мастерство и неизменную приверженность высоким идеалам служения искусству.-0-

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В кино Талызина дебютировала в 1963 году в детективе "Человек, который сомневается", но активно сниматься она начала с конца 1960-х годов. Одной из первых больших удач актрисы на экране стала роль Марии Суконцевой в приключенческой ленте "Путь в "Сатурн".

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