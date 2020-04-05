Лукашенко поздравил с юбилеем главного тренера сборной по фристайлу Николая Козеко

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил главного тренера национальной команды по фристайлу Николая Козеко с 70-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"С вашим именем связаны самые яркие олимпийские достижения Беларуси. Вы стояли у истоков становления отечественной школы лыжной акробатики. Добились выдающихся успехов на крупнейших международных соревнованиях. Вывели нашу страну в лидеры мирового фристайла", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Николай Козеко воспитал плеяду прославленных атлетов, среди которых четыре олимпийских чемпиона, и под его руководством выросло целое поколение тренеров, способных обеспечивать качественную подготовку резерва и спортсменов высокого класса.
"Убежден, что ваши знания, талант педагога и богатейший опыт еще много лет будут приносить пользу белорусскому спорту", - подчеркнул Президент.-0-