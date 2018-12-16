Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Юрия Николаева

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста Российской Федерации Юрия Николаева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Беларуси хорошо знают и ценят ваше творчество. Телевизионные передачи с вашим участием неизменно завоевывают любовь и широкое признание зрителей", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что благодаря высокому профессионализму и неиссякаемой энергии Юрию Николаеву удалось воплотить в жизнь множество ярких проектов.

"Уверен, ваши талант и многогранный опыт и в дальнейшем будут служить обогащению наших культур, а преданность любимому делу - примером для многих поколений", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-