Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Юрия Николаева

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста Российской Федерации Юрия Николаева. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Беларуси хорошо знают и ценят ваше творчество. Телевизионные передачи с вашим участием неизменно завоевывают любовь и широкое признание зрителей", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что благодаря высокому профессионализму и неиссякаемой энергии Юрию Николаеву удалось воплотить в жизнь множество ярких проектов.
"Уверен, ваши талант и многогранный опыт и в дальнейшем будут служить обогащению наших культур, а преданность любимому делу - примером для многих поколений", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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