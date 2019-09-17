17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Владимира Меньшова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши блестящие режиссерские и актерские работы стали классикой советского и российского искусства, заслужили признание и искреннюю любовь зрителей разных поколений. В Беларуси Вас знают и ценят как мастера, глубоко увлеченного любимым делом, человека, неустанно стремящегося к покорению новых вершин", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что жизнеутверждающее творчество Владимира Меньшова еще многие годы будет дарить радость и хорошее настроение преданным поклонникам, способствовать развитию культурного сотрудничества и укреплению дружбы между народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко также пожелал Владимиру Меньшову крепкого здоровья, новых успехов, счастья и благополучия.-0-