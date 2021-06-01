Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Крылович

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 1 июня 2021
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:12 Премьер-министры Беларуси и России обсудили взаимодействие в энергетике и транспортной сфере Экономика
09:08 В Дятловском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:03 Беларусь и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в строительной сфере Экономика
09:02 В Пакистане 10 человек стали жертвами мощных ливней В мире
09:02 Эти кадры вернут вас в детство! Прекрасная и беззаботная пора в нашем фотоархиве Общество
09:00 Лучше один раз увидеть! Как прошла первая экскурсия в ЖК Minsk World Общество
08:54 Благотворительная акция "Подари частичку сердца" стартует в Могилеве Регионы
08:48 "Город детства" развернется сегодня в центре Гродно Регионы
08:25 Германия и Португалия пробились в 1/2 финала молодежного ЧЕ по футболу Спорт
08:17 Нотариусы в Бресте, Барановичах и Пинске проконсультируют по телефону в День защиты детей Регионы
08:10 Цены на некоторые сигареты в Беларуси изменяются с 1 июня Экономика
08:02 Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 10 местах Минска Регионы
07:45 Форум "ТИБО-2021" открывается в Минске Технологии
07:20 Международная выставка "Белагро" открывается в "Великом камне" Экономика
07:02 В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены Общество
07:00 Лукашенко: цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси Президент
07:00 Лукашенко поздравил редакцию "Спортивной панорамы" с 70-летием издания Президент
07:00 Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Крылович Президент
07:00 Картина дня: Белорусско-Африканский форум, микрошаги в большую науку и погода в июне Общество
00:59 В Индии отмечена самая низкая заболеваемость коронавирусом за 50 дней В мире
00:33 Следы землетрясения продолжительностью 32 года обнаружили в Индонезии Калейдоскоп
31.05.21
31.05.21 23:59 В Колумбии произошло массовое убийство работников кофейной фермы В мире
31.05.21 23:15 Россия увеличивает авиационное и железнодорожное сообщение с Беларусью Общество
31.05.21 22:57 Хоккеисты России победили шведов в матче ЧМ в Риге Спорт
31.05.21 22:32 На Партизанском проспекте под колеса автомобиля попала 7-летняя девочка Происшествия
31.05.21 21:58 Гомельчане присоединяются к интернет-челленджу "Символы моей страны" Регионы
31.05.21 21:45 Футболисты Нидерландов и Испании вышли в 1/2 финала молодежного ЧЕ Спорт
31.05.21 21:38 Ученые связали глобальное потепление с 37% смертей от аномально жаркой погоды В мире
31.05.21 21:11 В Минске вечером 31 мая будет ограничено движение на улице Толстого Регионы
31.05.21 21:05 Двухлетняя девочка попала под колеса легковушки в минском дворе Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
01 июня 2021, 07:00

Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Крылович

Фото из архива
Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Крылович. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент отметил, что Валентина Крылович внесла бесценный вклад в сохранение и развитие лучших традиций национальной хоровой культуры.

"Своей многолетней творческой деятельностью в Национальном академическом народном хоре Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича, талантом, верностью белорусскому музыкальному искусству вы заслужили признание коллег и любовь слушателей", - говорится в поздравлении.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко поздравления
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко: цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси
Фото из архива Лукашенко поздравил редакцию "Спортивной панорамы" с 70-летием издания
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ - БЕЛТА Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды плюс 16
Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий. Фото из архива Лукашенко поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с днем рождения
Фото из архива Лукашенко поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником
Фото из архива Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа"
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа"
Кочанова встретилась с председателями областных Советов депутатов
В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
Лучше один раз увидеть! Как прошла первая экскурсия в ЖК Minsk World
Топ-новости
Картина дня: Белорусско-Африканский форум, микрошаги в большую науку и погода в июне
Эти кадры вернут вас в детство! Прекрасная и беззаботная пора в нашем фотоархиве
Форум "ТИБО-2021" открывается в Минске
Россия увеличивает авиационное и железнодорожное сообщение с Беларусью
Беларусь и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в строительной сфере
Червяков: предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны
Лобович: Задача - помочь с трудоустройством, минуя стадию безработицы
Петришенко: необходимо усиленно работать над снятием барьеров и ограничений в ЕАЭС
Цены на некоторые сигареты в Беларуси изменяются с 1 июня
Нотариусы в Бресте, Барановичах и Пинске проконсультируют по телефону в День защиты детей
В Беларуси проходит командно-штабное учение по ведению оборонительного боя
Возможность ранней диагностики отклонений в развитии ребенка есть на всех уровнях системы Минздрава
Генсек ОДКБ по просьбе посла Швейцарии в РФ оценил обстановку в Восточно-Европейском регионе
Более 8 млн человек обратились в госслужбу занятости за 30 лет ее существования
ГАИ Минска вводит услугу предварительной записи для административных процедур
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.