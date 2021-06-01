Фото из архива
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Крылович. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Президент отметил, что Валентина Крылович внесла бесценный вклад в сохранение и развитие лучших традиций национальной хоровой культуры.
"Своей многолетней творческой деятельностью в Национальном академическом народном хоре Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича, талантом, верностью белорусскому музыкальному искусству вы заслужили признание коллег и любовь слушателей", - говорится в поздравлении.-0-