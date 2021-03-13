13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России Ирину Алферову. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что, обладая редким талантом, лирической красотой, отточенным актерским мастерством и безупречным художественным вкусом, Ирина Алферова воплотила на экране и театральной сцене потрясающие женские образы, чем по праву заслужила признание коллег и любовь зрителей.

"На белорусской земле вас знают и ценят как замечательную актрису. Убежден, ваше творчество и впредь будет дарить многочисленным поклонникам вдохновение и радость от встречи с прекрасным искусством", - говорится в поздравлении.-0-