Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву

Людмила Хитяева. Фото biografii.net
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Ваша профессиональная деятельность является примером неустанного служения искусству. Самобытный талант, яркое актерское мастерство и личное обаяние нашли свое отражение в десятках превосходных киноработ, принесли вам заслуженное признание и большую любовь зрителя", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что творчество Людмилы Хитяевой и далее будет дарить радость и прекрасное настроение, содействовать укреплению дружбы между Беларусью и Россией на ниве культуры и искусства.-0-