Лукашенко поздравил с переизбранием Президента Румынии Клауса Йоханниса

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Румынии Клауса Йоханниса с переизбранием на эту ответственную должность. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Своим волеизъявлением народ в очередной раз поддержал Ваш курс на экономический рост и поступательное развитие государства, укрепление его авторитета на международной арене, - говорится в поздравлении. - Минск заинтересован в дальнейшем расширении взаимовыгодных отношений с Бухарестом в политической, торговой и гуманитарной отраслях, поддержке содержательного диалога по вопросам региональной безопасности, активизации плодотворных контактов на уровне регионов обеих стран".

Александр Лукашенко пожелал Клаусу Йоханнису крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.-0-