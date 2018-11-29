29 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили с избранием на пост Президента Грузии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Белорусско-грузинское сотрудничество в последние годы вышло на качественно новый уровень, - говорится в поздравлении. - Прочным фундаментом отношений являются взаимное доверие и историческая дружба народов Беларуси и Грузии".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что продолжение интенсивных контактов по развитию политических, экономических и гуманитарных связей полностью отвечает интересам двух стран и будет способствовать укреплению межгосударственного диалога.

Президент Беларуси пожелал Саломе Зурабишвили доброго здоровья, а также реализации всех замыслов и начинаний.-0-