29 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Саломе Зурабишвили с избранием на пост Президента Грузии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Белорусско-грузинское сотрудничество в последние годы вышло на качественно новый уровень, - говорится в поздравлении. - Прочным фундаментом отношений являются взаимное доверие и историческая дружба народов Беларуси и Грузии".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что продолжение интенсивных контактов по развитию политических, экономических и гуманитарных связей полностью отвечает интересам двух стран и будет способствовать укреплению межгосударственного диалога.
Президент Беларуси пожелал Саломе Зурабишвили доброго здоровья, а также реализации всех замыслов и начинаний.-0-
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