Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами. Искренне признателен вам за особое внимание, которое вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами. При вашем личном содействии белорусско-китайские отношения вышли на высочайший уровень и продолжают приобретать новые очертания, наполняясь взаимовыгодными проектами", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь была и остается всепогодным другом Китайской Народной Республики. "Мы радуемся выдающимся успехам китайского народа, активно поддерживаем продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья и благополучия, дальнейшей плодотворной работы во имя устойчивого развития и процветания Китая.-0-