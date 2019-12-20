Лукашенко поздравил Симонетту Соммаругу с избранием на пост Федерального президента Швейцарии

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Симонетту Соммаругу с избранием на пост Федерального президента Швейцарской Конфедерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят достигнутые за последние годы положительные итоги в развитии продуктивного взаимодействия со Швейцарией и считают эту страну значимым партнером в реализации инвестиционных проектов.

Александр Лукашенко пожелал Симонетте Соммаруге крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности. "Буду рад поддерживать с Вами контакт в целях обсуждения различных вопросов двусторонней и международной повестки дня", - отметил Президент.-0-