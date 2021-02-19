Лукашенко поздравил Соболенко и Мертенс с победой на Australian Open

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил победительниц женского парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает БЕЛТА.

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сегодня в решающем матче обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Для Арины Соболенко и Элизе Мертенс это второй чемпионский титул на парных состязаниях серии "Большого шлема". В 2019 году они выиграли US Open. Кроме того, в их активе еще три победы на других крупных турнирах под эгидой WTA.-0-