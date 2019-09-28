Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в Ухане

Арина Соболенко. Фото Синьхуа-БЕЛТА
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по теннису Арину Соболенко с успешной защитой титула победителя турнира в Ухане. Об этом БЕЛТА сообщили в
"По ходу соревнований в матчах с лидерами мирового тенниса ты ярко проявила свои чемпионские амбиции. В эти дни болельщики получили много положительных эмоций от твоего лучшего тенниса - техничного, мощного, искрометного", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал спортсменке, чтобы победный настрой и упорный труд вывели ее на новый уровень и позволили уверенно закрепиться в числе сильнейших теннисисток мира. Он также пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и успехов на этом пути.-0-
Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Ухане
В решающем поединке белоруска, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, встречалась с американской теннисисткой Элисон Риск, у которой 35-я позиция, и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии американка перехватила инициативу и победила с таким же результатом.