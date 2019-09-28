Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в Ухане

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по теннису Арину Соболенко с успешной защитой титула победителя турнира в Ухане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"По ходу соревнований в матчах с лидерами мирового тенниса ты ярко проявила свои чемпионские амбиции. В эти дни болельщики получили много положительных эмоций от твоего лучшего тенниса - техничного, мощного, искрометного", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсменке, чтобы победный настрой и упорный труд вывели ее на новый уровень и позволили уверенно закрепиться в числе сильнейших теннисисток мира. Он также пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и успехов на этом пути.-0-