Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Мадриде

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на крупном турнире категории WTA-1000 в Мадриде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Дорогая Арина! Ты ярко провела турнир в Мадриде, завершив его блестящей победой над лидером мирового рейтинга. Это прекрасный подарок всем белорусам к великому празднику 9 Мая. Поздравляю с этим большим успехом и еще одним уверенным шагом на пути к вершине.

Желаю крепкого здоровья, счастья и новых ярких достижений", - говорится в поздравлении.

Как сообщалось БЕЛТА, сегодня в решающей встрече белоруска, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, обыграла в трехсетовом поединке первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти - 6:0, 3:6, 6:4.-0-

Финальный матч продолжался 1 час 40 минут. Для 22-летней Арины Соболенко это десятый чемпионский титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. Две недели назад Барти и Соболенко встречались в финале соревнований в немецком Штутгарте и тогда австралийская теннисистка была сильнее. А всего они встречались между собой восемь раз и одержали по четыре виктории.-0-