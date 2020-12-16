Лукашенко поздравил сотрудников Гомельского областного клинического онкодиспансера с 75-летием основания учреждения

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников Гомельского областного клинического онкологического диспансера с 75-летием со дня основания учреждения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении говорится, что за три четверти века пройден огромный путь, спасены десятки тысяч пациентов, накоплен уникальный опыт оказания специализированной помощи.

"Благодаря профессионализму и целеустремленности нескольких поколений высококвалифицированных медицинских работников в диспансере постоянно внедряются лучшие мировые методики профилактики, диагностики и лечения, проводятся важные научные исследования. Вы возвращаете людям надежду на долгую жизнь и счастливое будущее", - подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси убежден, что преданность избранному делу, сохранение лучших традиций отечественной медицины, наставничество по отношению к молодым коллегам и в дальнейшем помогут плодотворно трудиться и достигать новых успехов.

Александр Лукашенко пожелал большому дружному коллективу, ветеранам, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия.-0-