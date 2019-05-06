Лукашенко поздравил Стево Пендаровски с избранием Президентом Северной Македонии

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Стево Пендаровски с избранием на должность Президента Республики Северная Македония. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Надеюсь на дальнейшее углубление основанных на взаимном доверии и уважении традиционно дружественных связей между нашими странами", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Беларуси рассчитывают на продуктивное торговое сотрудничество с Северной Македонией, расширение контактов в сферах образования, туризма и науки, развитие договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также на поддержку в международных организациях.
Александр Лукашенко пожелал Стево Пендаровски успешной и плодотворной государственной деятельности, а дружественному народу Северной Македонии - мира и благополучия.-0-
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