Лукашенко поздравил Стево Пендаровски с избранием Президентом Северной Македонии

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Стево Пендаровски с избранием на должность Президента Республики Северная Македония. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь на дальнейшее углубление основанных на взаимном доверии и уважении традиционно дружественных связей между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси рассчитывают на продуктивное торговое сотрудничество с Северной Македонией, расширение контактов в сферах образования, туризма и науки, развитие договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также на поддержку в международных организациях.

Александр Лукашенко пожелал Стево Пендаровски успешной и плодотворной государственной деятельности, а дружественному народу Северной Македонии - мира и благополучия.-0-